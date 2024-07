Violenta compagna di classe a scuola condannati i genitori dello studente | Non lo hanno educato al rispetto della donna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Firenze, 20 luglio 2024 – Hato unadi, in un ripostiglio dell’istituto. I fatti, accaduti a Siena, risalgono al 2015. Entrambi i ragazzi avevano, infatti 16 anni, e nel 2022 è arrivata la condanna per violenza sessuale aggravata. Ora, dopo la condanna penale, il Tribunale di Firenze ha condannato sia il ragazzo che ia risarcire lassa con circa 27mila euro per i danni subiti. Inoltre i giudici fiorentiniritenuto responsabili idel ragazzo, all’epoca minorenne, per non averlobene, la cosiddetta ‘culpa in educando’ dell’articolo 2048 del codice civile sulle responsabilitàali.