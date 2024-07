Pagelle Tour de France 2024 | Tadej Pogacar fa cinque Vingegaard ed Evenepoel non possono rispondere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024)VENTESIMA TAPPADE, voto 10: quello che fa paura più di tutti è la facilità di pedalata dello sloveno. Oggi aveva deciso di stare tranquillo in mezzo al gruppo evitando pericoli e senza attaccare. Una gran fatica per lui, ma fino a duecento metri dal traguardo ci era riuscito: se gli servono però sul piatto d’argento la vittoria non può fermarsi e giustamente lancia la sua volata, dominandola.vittorie, vantaggio esorbitante: è il più forte al mondo e non c’è storia. Jonas, voto 8: oggi ha dimostrato di avere una gran grinta.ha provato ad attaccarlo, lui ha risposto da campione, lanciando il suo scatto e staccando il belga, garantendosi probabilmente la seconda posizione in classifica generale. Il danese poi non ne ha avute per battereallo sprint.