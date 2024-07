Osimhen il Psg chiede uno sconto Si lavora per definire l’accordo entro il ritiro di Castel di Sangro CorSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 20 luglio 2024) La trattativa tra il Napoli e il Psg per la vendita dicontinua. Il club parigino non vuole pagare la clausola, Adl è disposto a trattare, ma ad una cifra non di molto inferiore ai 130 milioni previsti dalla clausola. Intantoresta in dubbio per l’amichevole di oggi contro il Mantova. Il Napoli e il Paris Saint-Germain continuano are, sulle linee del triangolo che coinvolge il ds Manna, il ds Campos e Roberto Calenda, l’agente di Osi, nei giorni scorsi segnalato anche a Parigi per annodare i fili della questione relativa al suo giocatore. Un centravanti con i fiocchi che a dicembre ha firmato un rinnovo fino al 2026 da 10 milioni a stagione, con clausola rescissoria da 130 milioni di euro.