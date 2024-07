Motori di barche spariti Raffica di furti lungo il Po

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Sono tornati i predatori del Po che vanno alla ricerca dida rubare dalleormeggiate ai pontiliil fiume. Nei giorni scorsi si sono verificati diversitra le sponde reggiane e quelle lombarde. Nel mirino anche la motonave Anguilla, che gli Amici del Po di Casalmaggiore utilizzano per le traversate del fiume e per eventi culturali. Mercoledì notte è stato rubato uno dei due, staccato da ladri esperti in materia, tanto da procedere in breve tempo senza provocare altri danni. Già nel dicembre 2020 la stessa imbarcazione era stata preda dei soliti ignoti. Per portare via il motore, via fiume, è stata usata un’altra barca, rubata in zona, poi rinvenuta nei pressi di un pontile a Boretto, sulla sponda reggiana, dove molto probabilmente per i ladri è stato più facile allontanarsi con un veicolo su ruote.