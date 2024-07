Industria del vetro italiana nel 2023 calano produzione ed export

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di sabato 20 luglio 2024) Arretramento nei volumi prodotti in tutti i comparti del settore: -5,3% quello delcavo, -7,7% quello delpiano e -21% per le fibre Cortina d’Ampezzo. «La decarbonizzazione è la sfida più grande che abbiamo di fronte e tutti dobbiamo fare la nostra parte e noi la stiamo facendo, ma è giusto tutelare anche la competitività della nostranazionale, penalizzata da un costo dell’ elettricità, il vettore energetico della decarbonizzazione, che è il triplo di quello della Spagna e di molto superiore a quello di Francia e Germania, i nostri principali competitor. Contiamo che il Governo, come sta avvenendo in altri Paesi, supporti con incentivi e agevolazioni il nostro sforzo». Queste le parole di Marco Ravasi, presidente di Asso, associazione nazionale deglili delche aderisce a Conf