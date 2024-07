Fedele critica il comportamento dei tifosi del Napoli | Chi non salta juventino è? Segno di provincialismo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 20 luglio 2024) L’opinionista condanna i cori deidurante la presentazione dela Dimaro e esorta a rispettare le altre squadre. Enrico, ospite di Radio Marte, ha espresso oggi le sue opinioni sulla controversia scoppiata durante la presentazione della squadra dela Dimaro. La discussione è nata dalla reazione di Antonio Conte, che ha rifiutato di partecipare al coro deinapoletani che invitavano are per la celebre frase ‘Chi nonè!’. Il tecnico, noto per il suo rigore e rispetto per il gioco, ha dichiarato dall’alto del palco: “Nel calcio come nella vita ci vuole rispetto ed è giusto che voi dasupportiate la vostra squadra. Non mi chiedete cose che non farò, non solo per una singola squadra ma anche per le altre. Noi allenatori dobbiamo dare un esempio positivo. Oggi avete sul palco il primo tifoso del”.