E’ iniziata stamani al mercato di San Giovanni Valdarno la raccolta di firme contro l’autonomia differenziata

(Di sabato 20 luglio 2024) Areazzo, 20 luglio 2024 – E’aldi Sanladi. Un referendum per abolire la legge Calderoli. “Il no a questa norma sta coinvolgendo un numero sempre più grandi di associazioni, gruppi e partiti – commenta Alessandro Tracchi, segretario della Cgil. La nostra opposizione non è legata solo all’identità sindacale:ricorda le vecchie gabbie salariali ed è un salto indietro nella storia italiana ed europea. La regionalizzazione dei contratti di lavoro determinerebbe, infatti, una corsa al ribasso con la riduzione dei salari. Ma non si tratta solo di questo.metterà in discussione l’eguaglianza in diritti fondamentali quali istruzione e sanità.