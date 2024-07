E’ Bellingham la stella sulla copertina di EA SPORTS FC 25

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 20 luglio 2024) EAha scelto: sarà il fuoriclasse del Real e della Nazionale inglese Judea comparirecopertine di EaFC 25 Il mondo del calcio virtuale si prepara a celebrare un nuovo idolo: Jude, il fenomeno del Real Madrid e della nazionale inglese, è stato scelto come volto della Standard Edition e della Ultimate Edition di EAFC 25. Questa decisione segna un momento storico, poichédiventa il più giovane calciatore ad adornare la prestigiosadel gioco.di EA2025-Ansa-Notizie.comLa scelta diriflette non solo le sue straordinarie prestazioni in campo ma anche la sua crescente popolarità fuori dal rettangolo verde.