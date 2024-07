Delusi e frustrati | ecco perché quasi tutti i tennisti in carrozzina hanno disertato i campionati italiani assoluti organizzati a Sassuolo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 20 luglio 2024) La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la modifica del regolamento a meno di un mese dal campionato italiano di categoria di. Così l’appuntamento più atteso dell’anno dagli atleti del tennis inè stato un clamoroso flop:gli oltre 100 iscritti nelle varie categorie (Open, Quad, Femminile e Junior)per protesta contro la federazione gliprevisti dal 10 al 14 luglio a. La manifestazione si è tenuta lo stesso, ma due giorni di programma sono stati tagliati e non assegnati tre titoli su quattro: si sono presentati infatti solo in 7,nella categoria Open maschile egiocato pochi incontri di singolari e di doppio conquistando comunque quel titolo che diventata importante per essere selezionati alle prossime Paraolimpiadi che si terranno a Parigi fra il 28 agosto e l’8 settembre 2024.