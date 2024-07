Covid Bassetti | Troppa enfasi non voltiamo pagina e si alimenta complottismo

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 20 luglio 2024) (Adnkronos) – "Credo che continuare a parlare difacendolo diventare, ogni volta che c'è un incremento del numero di casi, argomento da primadei giornali, mentre invece le migliaia di persone che muoiono ogni giorno in Italia di infezioni da batteri resistenti non hanno mai nessuna ribalta, sia un errore clamoroso di comunicazione, L'articolo: “, none si” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.