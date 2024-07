Italia U19 Camarda | L’obiettivo è vincere l’Europeo siamo una squadra forte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) “mio e di tutti è quello diuna. Personalmente quando mi pongo degli obiettivi faccio di tutto per raggiungerli. Il gruppo è molto unito, l’ho notato subito. Sono stato accolto benissimo e credo che il gruppo venga sempre prima di tutto: solo se c’è uno spogliatoio unito si può andare avanti etrofei”. Lo ha dichiarato Francesco, impegnato gli Europei U19 dove ieri è stato protagonista con una doppietta nella vittoria per 3-0 dell’contro l’Irlanda del Nord, diventando il più giovane marcatore nella storia della competizione, a 16 anni, 6 mesi e 29 giorni. “Vestire la maglia azzurra è sempre un grandissimo onore. All’inizio del mio percorso da calciatore non avrei mai pensato di arrivare fin qui. Oggi sono orgoglioso di far parte del giro della Nazionale e spero di starci dentro il più a lungo possibile.