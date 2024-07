Catwoman Halle Berry non vuole prendersi tutta la colpa del flop | Non ho fatto il film da sola

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 19 luglio 2024) L'attrice è tornata a parlare del gigantescodel cinecomic che l'ha perseguitata negli anni successiviè tornata a parlare della deludente performance al box-office di, a più di 20 anni dalla sua uscita, e a come ne senta ancora l'impatto sulla sua carriera. In un'intervista con Entertainment Weekly - alla quale hanno partecipato anche il regista del, Pitof, la produttrice Denise Di Novi e lo sceneggiatore John Brancato - laha ammesso di "non aver amato l'impatto che ilha avuto sulla mia persona" e che è stato difficile gestirlo nonostante fosse già "abituata a sfidare gli stereotipi e a trovare una via d'uscita". Questo non significa però che