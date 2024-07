Surreale a Palermo | i genitori si presentano all’esame di maturità per non farla diplomare Ma lei si ribella

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 luglio 2024) La storia può sembrare, ma dietro a ciò che è successo durante lo svolgimento dell’esame diin una scuola in provincia dic’è una situazione molto seria. Fatta di violenze, coercizioni e angherie a sfondo religioso che una giovane ragazza di origine africane ha dovuto subire per anni. Il tutto è venuto alla luce quando una coppia disi è presentatadella figlia. Non per sostenerla, come sarebbe normale. Ma per impedire alla ragazza di conseguire il diploma. Tutto nasce dal fatto che la giovane si sarebbe rifiutata di seguire le regole dell’Islam, mentre il padre e la madre sono ferventi musulmani. Per questo la studentessa è stata vessata e picchiata dai. Una violenza psicologica e fisica che si sarebbe protratta per anni, tanto che la ragazza a Giugno aveva deciso di andarsene dalla casa di famiglia, a Lercara Friddi.