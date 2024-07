Riempiva di botte l’ex moglie Tre condanne in quindici giorni | Si è preso pure il pavimento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) FERRARA Maltrattamenti in famiglia, stalking ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: una storia di violenze ripetute tra le mura domestiche che si è conclusa con trerimediate dalmarito in appena, dal 2 luglio scorso a martedì scorso. L’ultima in ordine di tempo, martedì scorso, quando il 67enne è stato condannato a quattro mesi di reclusione per avere strattonato ripetutamente quella che era oramai già la sua ex, perché lui riteneva di avere diritto ad alloggiare all’interno dell’abitazione doveva aveva vissuto fino alla separazione. Di fronte alle rimostranze della ex che non intendeva assolutamente riconsegnargli le chiavi dell’abitazione e del negozio, lui ha iniziato a spintonarla ripetutamente, episodio che risale al 25 giugno del 2020.