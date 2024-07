LIVE Italia-Argentina 2-0 Amichevole volley 2024 in DIRETTA | 25-12 azzurri ingiocabili livello mostruoso!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIETTA4-4 Vicentin, schierato in campo in questo set, si fa trovare subito pronto. 4-3 Sette appoggiata di Russo. 3-3 Sbaglia dai nove metri anche Giannelli. 3-2 Errori al servizio da una parte e dall’altra. 2-1 Romanò sta viaggiando su percentuali folli in attacco. 1-1 Ottimo primo tempo di Sanguinetti. 0-1 Si riparte con una diagonale di Facundo Conte. 22:07 Se quello appena concluso non è stato il set perfetto, ci siamo andati molto vicini. Difficile fare un nome su tutti, semplicemente tutta la squadra ha funzionato alla perfezione, queste prestazioni sono delle vere e proprie iniezioni di fiducia per i nostri ragazzi. 25-12 Michieletto approfitta di una slash e chiude il set. 24-12 Romanò trova l’ultimo metro di campo e regala 12 set-point all’. 23-12 Facundo Conte a segno da posto due.