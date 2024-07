Jannik Sinner e Anna Kalinskaya la prima vacanza romantica

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 18 luglio 2024) È tempo di relax per, che è volato in Sardegna per godersi lasupercon la fidanzata e collega russa. Il tennista numero uno al mondo è stato paparazzato in Costa Smeralda in attesa delle Olimpiadi di Parigi che si disputeranno tra il 27 luglio e il 4 agosto.in Sardegna Il numero uno al mondo del tennis si sta godendo il meritato relax insieme alla fidanzata: i due sono stati paparazzati dal settimanale Chi in Sardegna,di scendere in campo per un appuntamento importantissimo, quello delle Olimpiadi di Parigi. La coppia sarebbe stata ospitata da alcuni amici a Porto Cervo, avrebbe fatto shopping nella piazzetta, per poi cenare in un ristorante sul mare.