Ho visto morire 100 persone e tutti dicono la stessa cosa prima del decesso | la rivelazione sorprendente di un’infermiera per le cure di fine vita

(Di giovedì 18 luglio 2024)specializzata nellediha rivelato, durante una intervista al podcast di Rob Moore, quello che la gran parte dellesul letto di morte. A parlarne è Julie McFadden, nota sul Web come “Hospice Nurse Julie”. “Laprincipale che la gente dice, – ha affermato – è ‘vorrei aver apprezzato molto di più la mia, quando ero in salute’. Ed è per questo che ogni sera scrivo regolarmente una ‘lista della gratitudine’. Tra i vari punti il fatto che posso ancora vedere e camminare. Mi piace il fatto di poter respirare, di camminare, di sentire la luce del sole, piccole cose. La maggior parte di noi dà per scontata la propria salute e il semplice fatto di essere vivi in ??questo momento. Lo faccio anch’io”.