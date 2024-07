Da Spezia alla Lunigiana nel nome della Resistenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tra la primavera e l’estate 1944 i partigiani delle province die di Apuania passarono da 300 a 3.200. I ribelli spezzini erano nei monti circostanti, sia perché laera molto difficile nella città – piazzaforte militare – sia perché l’obiettivo era creare il maggior danno possibile ai tedeschi e ai fascisti nelle infrastrutture: la ferrovia per Parma e le stataliCisa e del Cerreto. Dal marzo si passò da unadifensiva tipica del mondo contadino e delle bande locali, a unaattiva e guerrigliera. I partigiani attaccavano i presidiGuardia nazionale repubblicana, dove spesso i carabinieri si arrendevano e passavano con i ribelli, e agivano per far crollare il sistema degli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli e del bestiame, d’intesa con i contadini.