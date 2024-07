Brutte notizie per Ilary Blasi | nonostante il successo di Battiti Live Pier Silvio Berlusconi la mette in panchina

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 18 luglio 2024)oggi è alla conduzione ditutto, però, qualcosa non torna:ha deciso dirla in. Perché? Negli ultimi tempi si è parlato tanto die non solo per la fine del suo lungo matrimonio con Francesco Totti; la conduttrice lo scorso anno ha salutato lo studio de L’Isola dei Famosi, cedendo il posto a Vladimir Luxuria (con cui avrebbe anche litigato). Successivamente è sbarcata su Netflix con Unica, il docufilm che parla della rottura dal Pupone. Persembrava il momento di tornare in televisione e in effettile ha affidato la conduzione di, in coppia con il caro amico e collega Alvin. I due hanno sostituito Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.