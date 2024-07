Biden positivo al Covid ritiro sempre più vicino La domanda su Kamala Harris | Può vincere?

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 luglio 2024) Joe, presidente degli Stati Uniti, è risultatoale ha dovuto interrompere la sua tappa elettorale a Las Vegas, in Nevada, per rientrare immediatamente in Delaware, dove si trova la sua residenza privata. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha dichiarato: “Stamani presto, dopo il suo primo intervento a Las Vegas, il presidenteè risultatoal“. Nonostante il presidente sia vaccinato e abbia ricevuto il booster, sta mostrando sintomi blandi, ha aggiunto la portavoce. La Casa Bianca ha promesso aggiornamenti sulle condizioni del presidente, che quasi certamente dovrà interrompere il suo tour questa settimana per restare in autoisolamento. Tuttavia, continuerà a lavorare dalla sua residenza. Nel frattempo, si aprono nuovi scenari sul futuro politico di