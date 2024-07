401 | Licia Ronzulli clamorosa profezia su von der Leyen poche ore prima del voto | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Era nell'aria e ora è ufficiale. Ursula von derè stata rieletta alla guida della Commissione europea. Decisivi i Verdi nel conteggio totale dei 401 parlamentari che hanno votato per la sua riconferma alla presidenza della Commissione Ue. "Sono molto grata ai Verdi per il loro sostegno - ha dichiarato -. Lavorerò il più possibile con coloro che mi hanno sostenuto, che sono pro-Ue, pro-Ucraina, pro-Stato di diritto. Sono molto grata alla piattaforma Ppe-S&d-Renew, ma sono anche molto grata al gruppo dei Verdi. Abbiamo avuto scambi approfonditi su tutti i temi ed è un buon segno che alla fine abbiano votato sì". Che la von dersarebbe stata rieletta era ampiamente pronosticabile. Che la sua elezione passasse per 401 voti favorevoli era materia solo per gli scommettitori. E tra questi c'era anche