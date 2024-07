Usa ’94 trent’anni dopo | Baggio ricorda quel rigore che condannò l’Italia e commuove

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “La vita non è sempre facile. Se lo fosse non cresceremmo né progrediremmo come esseri umani”. Comincia così la guida del giorno scelta da Roberto. Il Divin Codino si esprime attraverso le parole del filosofo giapponese e maestro buddista Daisaku Ikeda. L’eterno Numero 10cosìtriste 17 luglio del 1994, quando fallì dal dischetto ilche consegnò la Coppa del Mondo al Brasile. La finale di Usa ’94 fra Italia e Brasile fu decisa proprio da lui, dal fuoriclasse più amato, al punto tale da perdonargli perfinol’errore fatale. “Se riusciamo in qualcosa siamo spesso invidiati; se manchiamo uno scopo siamo ridicolizzati e attaccati. Purtroppo le persone sono così”, si legge nelle parole del filosofo scelte da