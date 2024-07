Prime Day 2024 | Apple iPad Air 2022 5a Gen Wi-Fi 64GB Azzurro in offerta su Amazon a 100 euro in meno

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’di oggi in occasione delDayci permette di acquistare l’Air5a Gen. (Wi-Fi,al prezzo di 499,00€, con uno sconto del 17% sul prezzo consigliato di 599,00€ e un risparmio di 100€. Il prodotto è disponibile a questo indirizzo; esso gode di disponibilità immediata, sarà venduto e spedito da.it ed è idoneo alla spedizione gratuita in quanto esclusiva. L’Air5a Gen. (Wi-Fi,a 2 anni dall’uscita si riconferma un dispositivo pratico e versatile grazie anche alle sue dimensioni compatte (247,6 x 178,5 x 6,1 mm per un peso di 458 grammi). Non manca tuttavia un buon grado di resistenza, fornito dal robusto guscio in alluminio riciclato al 100% (come anche gran parte delle componenti interne).