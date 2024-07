Omicidio Yara parla la moglie di Bossetti | Ecco come ho scoperto che mio marito era stato arrestato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Marita Comi,di Massimo, condannato all’ergastolo per l’diGambirasio, ha raccontato nella docuserie “Il casooltre ogni ragionevole dubbio” disponibile su Netflix dal 16 luglio, il drammatico momento dell’arresto del. “Mio figlio era seduto sul divano ed è uscita la notizia che avevano preso l’assassino di. Io guardandolo ho pensato: Meno male, lo hanno preso, finalmente!. In quel momento è entrata mia figlia dal terrazzo, urlando che entravano i carabinieri. Io mi ricordo solo che ero seduta in cucina che piangevo e da lì mi hanno preso e mi hanno detto che mioera l’assassino di“. L’arresto è avvenuto il 16 giugno 2014, circa quattro anni dopo la scomparsa della 13enne di Brembate di Sopra.