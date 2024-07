Noipa apertura straordinaria 20 luglio | gli aggiornamenti e le novità

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 17 luglio 2024)20: glie leha recentemente annunciato un’del suo portale per sabato 20. Questa notizia, pubblicata sul calendario delle lavorazioni di, rappresenta un’importante opportunità per gli operatori del sistema. Vediamo nel dettaglio cosa comporta questae quali sono le implicazioni per il personale scolastico e gli utenti.: cosa significa per gli operatori L’delle lineepermetterà agli operatori di inserire e variare dati che non è stato possibile gestire durante la chiusura del sistema nei giorni 15, 16 e 18