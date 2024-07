Morto Publio Fiori aveva 86 anni | democristiano di destra e per sempre fu ministro nel primo governo Berlusconi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Nonmai smesso di fare politica, nemmeno negli ultimiin cui era finito un po’ ai margini. Dopo le elezioni regionali e poi ancora dopo le Europeelanciato l’allarme sull’astensionismo e in particolare, diceva, dell’elettorato cattolico. Ogni tanto mandava alle agenzie una nota di commento da esponente delle sigle volevano ricostituire un soggetto di centro legato alla tradizione democristiana come Rinascita Popolare o Unione degli Elettori Cattolici. “La Dc è come un fiume carsico, ogni tanto si immerge per riemergere quando se ne sente il bisogno: è quindi necessario che la DC riprenda il suo camino”detto in una delle sue uscite pubbliche il 20 giugno.