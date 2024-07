Milan Morata parla da attaccante rossonero | la conferma infiamma i tifosi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ci siamo: sarà Alvaroil nuovodel. Lo spagnolo è reduce dalla vittoria di Euro 2024 ed è pronto per iniziare una nuova avventura della sua carriera. Il calciatore ha svolto a Madrid le visite mediche con il. L’che nella giornata di martedì ha salutato i compagni dell’Atletico, dopo aver superato i test firmerà un quadriennale con il club. Ilpagherà la clausola di 13 milioni all’Atletico. Le parole dell’“Gli italiani mi hanno sempre trattato con rispetto incredibile e non vedo l’ora di andare prima in vacanza in Italia e poi di giocare ancora una volta là. So che ho davanti ancora i migliori anni della mia carriera e voglio andare in questo grande club che è il. Maglia 9? Ancora non lo so, vediamo”. Lo dice Alvaroai microfoni di Sky Sport.