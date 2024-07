Macerata ordigni bellici a Palazzo Costa La bonifica degli artificieri poi l’esplosione a Villa Potenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 – Prima l’evacuazione dei residenti e la chiusura dei negozi, poi l’arrivoche hannotodai residuati, quindi l’ultimo atto vicino al centro fiere di, dove le munizioni sono state fatte brillare. Si è chiusa così la mattinata in centro storico, off-limits per alcune ore nel raggio di 46 metri da piazza Oberdan. Qui, infatti, durante alcuni lavori di ristrutturazione, erano stati rinvenutirisalenti alla seconda guerra mondiale. “Attorno alle 10.30 – racconta l’assessore Paolo Renna – sono stati evacuati i cittadini dall’interno della zona rossa, non ci sono stati problemi se non in un caso dove c’era una donna allettata che è stata accompagnata a casa di amici e poi è voluta tornare in autonomia nella sua abitazione”.