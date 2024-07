Il presidente SCARONI Grande festa per i 125 anni Si guarda al futuro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) "In cinquant’di Milan qualche trofeo l’ho vinto. Siamo tra i club più titolati al mondo, ma non dobbiamo accontentarci, per tornare a dare gioia ai tifosi". Parla così il vice-rossonero Franco Baresi, sulla Terrazza Martini, per la presentazione delle iniziative per celebrare il 125esimoversario del club. La prima, oggi: inaugurazione dello store in via Dante. Ancora Baresi: "La prima Coppa Campioni la ricordo sempre. L’avversario peggiore? Maradona. I compagni più forti? Van Basten, Gullit, Rijkaard. È bello vedere che in giro per il mondo mi dicono ancora grazie". Presente anche ilPaolo: "Guardiamo al nostro glorioso passato, ma proiettati al. Ho iniziato con Yonghong Li,di passione. Poi Elliot. Abbiamo vissuto i cinquepiù bui del Milan. So che i tifosi hanno ambizione: qualche passo avanti l’abbiamo fatto.