Diletta Leotta e il grande ritorno dei Cesaroni cosa c’è nei palinsesti Mediaset 2024 25

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Milano, 17 luglio, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Bianca Berlinguer. E poi Claudio Amendola, Alessandra Mastronari, Laura Pausini e Vasco. Sono i nomi della nuova stagione ditra conferme, novità e graditi ritorni.su Canale 5 L’ad Pier Silvio Berlusconi ha presentato oggi iautunnali del gruppo, confermando subito i rumor che anticipavano l’arrivo di, neo mamma neo sposa, a Cologno Monzese. Volto del calcio,si cimenterà nella conduzione della Talpa, versione spy game. Dimenticate il vecchio programma. La nuova Talpa “sarà molta innovativa e sperimentale oserei direi''. Andrà in onda prima su Infinity e poi su Canale 5. ' Una “scelta coraggiosa”. L'esperimento fatto con 'Viola come il Mare 2' "ci ha dato grandissimi risultati, non solo d'ascolto”.