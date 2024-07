Dal Covid alla condanna a 1 anno e 4 mesi | Massimo Galli e il karma

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 lug –, non sfugge al. Per lo meno, non si può negare che in molti lo avrpensato, ieri, dopo la notizia dellaper aver truccato un concorso universitario. L’infettivologo immune soltanto alle grida di disperazione dei molti italiani costretti (anche) da lui a non vivere e non lavorare non sta vivendo un momento facilevista laa une quattroappena rimediata in tribunale, lae ilsta conoscendo l’amarezza della. Dopo averto milioni di italiani, verbalmente, per anni, con lo stile non esattamente umile che lo ha sempre contraddistinto. Il professorone, secondo la, ha condizionato un concorso svoltosi nell’aprile del 2020, quando a contendersi un posto di professore associato sono il suo ex collaboratore Agostino Riva ePuoti del Niguarda.