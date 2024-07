Auguriamo a Meloni e Piantedosi tutto il peggio La frase choc da Sea Watch

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Giorgiae Matteohanno partecipato al Trans-Mediterranean Migration Forum in Libia. Un appuntamento che non è andato giù alla ong Sea-International, che su X, l'ex Twitter, ha attaccato pesantemente la presidente del Consiglio e il ministro dell'Interno: "I politici del governo italianosono oggi a Tripoli per lavorare con il primo ministro della Libia occidentale Dabaiba sulla loro politica migratoria distopica. Di qualunque cosa parlino, probabilmente mira ad aumentare il numero di uccisioni nel Mediterraneo.loroil”.