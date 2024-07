Alien | Romulus la sorprendente ispirazione per i Chestburster e l’eredità di Ellen Ripley

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 17 luglio 2024), laper idiIl regista diFede Alvarez ha affermato in più occasioni che il suo è un film che prende in prestito molto das, ma ciò non significa che non porterà sul tavolo le sue idee. Durante una recente conversazione con Total Film, il regista ha spiegato come i documentari sulla natura abbiano influito sul modo in cui ha diretto i burattinai responsabili di dare vita agli Xenomorfi e, più specificamente, ais. “È fatto quasi come un documentario sulla natura”, dice Alvarez al sito. “Mentre lo vedevamo sul set scherzavamo, tipo ‘La creatura sta uscendo lentamente. Sta cercando l’odore della madre’ La creatura non sta cercando di essere spaventosa. La creatura sta cercando di tirarsi fuori da quel bozzolo, che sembra essere una persona.