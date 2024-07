Acquisto di un terreno privato a San Nicola Cilento | Solo se ci sono i fondi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“In vista del consiglio comunale del 18 luglio – scrive Francesco, consigliere comunale di SanManfredi – ho preparato un emendamento alla delibera di consiglio attinente l’da parte del Comune di uncon annesso fabbricato in corso di costruzione alla c.da Iannassi, per la realizzazione di un parcheggio pubblico”. “Fermo restando – continua il consigliere – che noncontrario all’, vorrei rappresentare le mie perplessità sull’esito dell’operazione”. “L’– spiega– secondo le intenzioni dell’Amministrazione verrà effettuato a rate nel triennio e senza tutela per l’Ente che si vedrà costretto alla restituzione del bene nel caso ci sia il mancato pagamento di una sola rata.