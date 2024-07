Zen Air SXFI e Zen Hybrid SXFI la recensione | la nuova generazione secondo Creative

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 16 luglio 2024) L’obiettivo è semplice: “permettere agli utenti, con un solo tocco, di ritrovarsi immersi in un’esperienza che esalti ogni dettaglio sonoro, a prescindere dalla piattaforma di origine”. La strizzata d’occhio non solo a YouTube, ma anche a Spotify e Netflix non è certo celata, così come non lo è la volontà didi tornare (ancora una volta, permettetecelo) in grandissimo stile sul mercato con una famiglia di prodotti capace di fare la differenza. Ed è esattamente il caso dell’accoppiataZen Aire Zen, primi araldi dellatecnologia Super X-Fi Gen 4 che, da qualche settimana, abbiamo avuto il piacere di testare.