Tokyo Manila e Seul Il capo dei militari Usa nell’Indo Pacifico

(Di martedì 16 luglio 2024) Il generale quattro stelle della US Air Force CQ Brown, presidente del Joint Chiefs of Staff, è in visitaper rafforzare le partnership degli Stati Uniti nella regione. È già nelle Filippine, che hanno scalato la classica degli alleati americani perché impegnati a spendersi in modo diretto contro Pechino, come dimostrano i confronti fisici nel Mar Cinese per impedire il controllo egemonico pronosticato dal Partito/Stato su quelle acque. Sono previsti incontri con l’omologo, Romeo Brawner, nipote di uno dei Buffalo Soldiers che servirono durante la guerra americana-filippina d’inizio secolo scorso, per fare un punto di alto livello sullo stato delle relazioni — che nel corso dell’ultimo anno e mezzo hanno avuto un’implementazione rapida.