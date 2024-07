The First Slam Dunk il miglior film di basket di sempre

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 16 luglio 2024) Prima di iniziare a lavorare a The, Takehiko Inoue ha voluto essere sicuro. Ha cercato una storia, un protagonista e un titolo. E intanto ci ha pensato, ci è tornato su, ha cambiato, rivisto, riprogettato. Aveva problemi con i suoi manga: non riusciva più a disegnare e non sapeva perché. Era in crisi. Una crisi nera, profonda, da cui gli sembrava pressoché impossibile uscire. La prima volta che la TOEI l’ha contattato per proporgli di fare unsu, la sua serie pubblicata in Italia da Planet Manga, è stato nel 2009. Negli anni successivi, la TOEI gli ha mandato altri reel con un’elaborazione animata dei personaggi, e alla fine Inoue si è convinto. Se mi impegno, si è detto, forse riuscirò a ricreare Hanamichi, il protagonista, esattamente come l’ho immaginato. Per Inoue èstato fondamentale il realismo delle azioni e dei movimenti.