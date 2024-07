Partita del Cuore 2024 | formazioni e orario tv di stasera A L’Aquila giocano politici e cantanti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) L’attesa è quasi terminata, tutto pronto alper ladel, in programma questa sera martedì 16 luglio alle ore 20:30 allo Stadio Gran Sasso d'Italia-Italo Acconcia dell'Aquila in Abruzzo. La 33esima edizione della manifestazione vedrà sfidarsiin nome della solidarietà. In questa occasione i proventi della serata saranno destinati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e al reparto di Pediatria dell’Ospedale San Salvatore del. Il match sarà preceduto da uno show in campo condotto da Filippo Lucci con le esibizioni di diversi protagonisti della musica italiana: da Crytical a Felicity Lucchesi, da Niveo a Virginio. Oltre 6mila i biglietti venduti per la sfida. La direzione artistica dell’evento è a cura di Leonardo De Amicis.