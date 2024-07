Mediobanca Nagel | soddisfatti evoluzione verso gestione patrimoni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 lug. (askanews) – “Stiamo implementando il nostro piano, questo è il nostro primo anno e siamo più chedi ciò che abbiamo ottenuto. Perché? Perché fondamentalmente ci siamo posti l’obiettivo importante di far evolverein una società diale e la gestiamo con un modello, lo chiamiamo modello di Private e Investment Banking”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di, Albertoche, in un’intervista a tutto campo con Bloomberg ha rimarcato i motivi della svolta strategica dell’istituto di Piazzatta Cuccia. Il cambiamento “perchéè sempre stata vicina alla famiglia in Italia, una grande famiglia con una grande capitalizzazione. Negli ultimi 10 anni abbiamo investito molto anche nelle mid cap. Quindi oggi in Italia per crescere nel private banking bisogna essere vicini agli eventi.