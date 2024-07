Marina di Ginosa cade dal materassino e annega morto un ragazzo di vent’anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) Un giovane di poco più di 20 anni, Soufiane Elqasemy, èto nella tarda serata di ieri nel fiume Galasso, adi, in provincia di Taranto. Il, originario del Marocco, ha perso l’equilibrio mentre si trovava su ungonfiabile in compagnia di un amico, finendo nel fiume. È stato l’amico a chiamare i soccorsi.Leggi anche: Tragedia a Vieste: donna muore in mare, grave la nipotina La tragedia in pieno giorno Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha tentato di rianimare il giovane. Secondo una prima ricostruzione, la vittima non sapeva nuotare. Per recuperare il corpo sono intervenuti anche i vigili del fuoco, mentre i carabinieri hanno acquisito alcuni elementi per ricostruire la dinamica dell’incidente.