La bellezza in bicicletta Settima tappa da l’Aquila a Terni

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 luglio 2024 – Pronti via ed è subito Sella di Corno, da500 metri di dislivello. Nello sguardo il Gran Sasso si trasforma in Terminillo. La caccia al chinotto è diventata importante quasi quanto pedalare. Bagno ristoratore al piccolo lago di Paterno, subito dopo Antrodoco, chissà se Alfonsina si sarà mai accorta di questo grazioso laghetto. Ieri sera sul palco nel cortile del Palazzone in Viale Brin, Lucilla Galeazzi con Alessandro Manciucca, Carlotta Scarlatto con Giuseppe Anastasi e Valter Sacripanti, il Coro Vocinsieme della Casa delle Donne, Celeste Costantino vicepresidente di Una Nessuna Centomila. Un grazie speciale all’Arci di, a Francesco Camuffo che la dirige con amore e Irene Loesch che ha offerto il suo sguardo artistico su questadel viaggio. Oggi è lunga per le nostre gambe si arriva al Trasimeno, 108 km.