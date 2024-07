Jabil | sul tavolo il ‘piano di mitigazione’ ma disimpegno resta; la multinazionale vuole lasciare Marcianise entro il 2025

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti(ANSA) – CASERTA, 16 LUG – LaUsa dell’elettronicanon recede dall’intenzione diil sito produttivo di(Caserta)il marzo. Per questo motivo sindacati e lavoratori si trovano nella difficile posizione di essere quasi costretti a valutare l’unica proposta in campo, quella della cessione dello stabilimento casertano e dei 419 dipendenti in organico alla nuova società che dovrebbe nascere dalla partnership tra l’azienda Tme di Portico di Caserta e Invitalia, società del ministero dell’Economia.