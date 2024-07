Esce il seguito di Jack Frusciante è uscito dal gruppo A settembre in libreria Due

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 luglio 2024 – A trent'anni esatti dalla pubblicazione di "dal" (Transeuropa Edizioni, 1994) di Enrico Brizzi, i lettori potranno finalmente sapere cosa è successo a Aidi e al vecchio Alex, ripartendo proprio da quell'afosa estate della loro separazione. Il prossimo 17uscirà per HarperCollins Italia "Due", ildel romanzo di grande successo dell’autore bolognese. “dal” fu stampato in appena 200 copie nell'estate 1994, ma nel giro di qualche mese si trasformò in un fenomeno editoriale e di costume che esaltò e travolse i lettori di tutta Italia. Quell'esordio in tiratura limitata dell'allora diciannovenne sconosciuto Enrico Brizzi, in poco tempo è diventato un libro di culto, un evento generazionale, un rito collettivo, vendendo complessivamente due milioni di copie.