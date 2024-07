Civitanova città sicura | obiettivo 300 telecamere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 luglio 2024 – Oltre duecentottantainstallate a, l’assessore alla sicurezza Giuseppe Cognigni: “Siamo il Comune sotto i cinquantamila abitanti con il maggior numero didi tutta l’Italia centrale. Presto altre otto o dieciin tre zone della: Fontespina, rotatoria del Castellaro, ingresso e uscita della superstrada”. L’assessore alla sicurezza Cognigni fa il punto della situazione relativa agli occhi elettronici installati ae annuncia i prossimi interventi.: arrivare a trecentodi videosorveglianza in tutta la. “Attualmente abbiamo oltre 280, tra quelle di contesto e Ocr, dopo che è stata ultimata, di recente, l’installazione dellenella zona del borgo marinaro, come chiesto dai residenti, vessati in inverno dagli atti vandalici di gruppi di ragazzini – spiega l’assessore –.