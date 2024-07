Autore di un bestseller e soldato dei Marines in Iraq Chi è Vance il vicepresidente Usa scelto da Trump

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 16 luglio 2024) Donald, fresco di nomina ufficiale come candidato dei Repubblicani, hail suo vice. Sarà il 39enne James Davidil suo braccio destro, il tycoon ha deluso i moderati del partito e lanciato l'ennesima sfida, soprattutto dopo l'attentato subito. Nel mondo del business - riporta Il Corriere della Sera - c'è chi avrebbe preferito un "moderato" come il governatore del North Dakota, Doug Burgum, percepito come più vicino agli interessi di Wall Street, oppure il senatore Marco Rubio della Florida, di potenziale appeal per una parte dell'elettorato ispanico e considerato una importante voce sulla politica estera al Senato. Altri volevano il senatore afroamericano Tim Scott, per puntare alle minoranze, o una donna.