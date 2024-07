A Firenze la 4ª edizione di Radioscuola La borsa di studio intitolata al giornalista del Fatto Quotidiano Emiliano Liuzzi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Torna, la scuola di formazione professionale specializzata nel mondo radiofonico. La quartapartirà il 19 ottobre. Il corso, della durata di 120 ore, si svolgerà il sabato e avrà sede a, in aule allestite con gli strumenti del mestiere per permettere agli studenti di mettere in pratica tutto quello che viene trattato durante le lezioni. E’ confermata anche quest’anno la collaborazione con Controradio, emittente storica del territorio che ospiterà parte delle lezioni nei propri studi. Speaking, conduzione, giornalismo radiofonico, scrittura e registrazione dei podcast sono alcune delle aree di, affrontate insieme a docenti professionisti del settore come Giovanni Barbasso, Fabio Crescioli, Benedetto Ferrara, Luca Lari e Andrea Vignolini.