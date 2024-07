Vi racconto novità e consuetudini della riunione della Comunità politica europea Scrive Lucas

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 15 luglio 2024) Blenheim è il nome tedesco storpiato di un luogo tipicamente britannico. Il sontuoso palazzo e i suoi parchi furono costruiti per ricompensare il Duca di Marlboroughvittoria ottenuta nel 1704 nella città bavarese di Blindheim, che salvò Vienna nella guerra di successione spagnola. Ora Blenheim – che tra l’altro ha dato i natali a Winston Churchill, condottiero britannico in tempo di guerra – si sta preparando per il quarto vertice(CPE). Si tratta di un’iniziativa francese che punta a riunire l’Unionecon i Paesi terzi, tra cui Islanda, Georgia, Kosovo e Albania, e con gli alleati chiaveNato, come Regno Unito, Norvegia e (in teoria, ma finora senza successo) Turchia. La battaglia di Blenheim cementò il ruoloGran Bretagna come forza di sicurezzadopo gli sconvolgimenti del secolo precedente.