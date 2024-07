Sport e beneficenza tutto pronto per la Da Porto a Porto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Prato, 15 luglio 2024 - Una manifestazione di nuoto che sin dal 2018 ha consentito di raccogliere oltre 300mila euro, poi prontamente devoluti all'Associazione Tumori Toscana. Che ha avuto come testimonial d'eccezione protagonisti del mondo dello(come Mario Cipollini) e dello spettacolo (come Pamela Villoresi e Giorgio Panariello). E che è pronta a tornare il prossimo 5 agosto per la settima volta: pochi giorni fa si sono infatti chiuse le iscrizioni e in attesa dei primi numeri ufficiali, il conto alla rovescia per la settima edizione della “Da– ATTorno all'Argentario” può partire. Una rassegna ideata dal nuotatore pratese Lorenzo Massai, tesserato della Poliiva Amatori Prato e consigliere dell'Att, che viene organizzata nelle acque dell'Argentario con il supdelle autorità e delle associazioni locali.