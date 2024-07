Shannen Doherty | Jenny Garth ricorda l’amica e collega di Beverly Hills 90210

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 15 luglio 2024)diDopo il ricordo di Jason Priestley, quello di Gabrielle Carteris e quello di Carol Potter, anche l’attrice Jenniecondivide sui social un suo pensiero per, scomparsa il 14 luglio. “Sto ancora cercando di elaborare il tremendo dolore che provo per la perdita dalla mia amica di lunga data, una donna che ho spesso descritto come una delle persone più forti che abbia mai conosciuto”, ha scritto l’attrice sul suo profilo Instagram pubblicando alcune foto scattate insieme allasul set di. “La nostra connessione era reale e onesta. Ci avevano spesso descritte come in contrapposizione, l’unica contro l’altra, ma quelle descrizioni non riflettevano la nostra vera relazione che era costruita sul rispetto e l’ammirazione reciproci.