Sella il saluto di Mussini | Grato a Cento | Ho dato il massimo era giusto cambiare

(Di lunedì 15 luglio 2024) "Per un anno e mezzo mi sono sentito come a casa. Conserverò sempre un bellissimo ricordo di questa esperienza e sono sicuro che quando tornerò, seppur da avversario, sarà per me un giorno speciale". Così una settimana fa Federicosalutava, dopo 18 mesi insieme, un lasso di tempo sul quale si sarebbe potuto scrivere anche un film per come sono andate le cose, tra gioie e dispiaceri. Con lui la Benedetto ha toccato il punto più alto della sua storia: la finale di Coppa Italia a Busto Arsizio e il secondo posto al termine della stagione regolare. Poi, le cose si sono un po’ complicate, con la squadra che faticava ad ingranare e la sua schiena che faceva i capricci, ma quando contava, nella fase salvezza, il timbro è comunque riuscito a metterlo lo stesso.